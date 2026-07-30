Serginho: "Goncalo Ramos uomo giusto: è la punta che il Milan cerca da tanto tempo"
Serginho, ex calciatore del Milan presente in tournée con i rossoneri in quanto Legend del club, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport.
Lei giocava con Pippo Inzaghi e dopo di lui, a parte Giroud, la maglia numero 9 non ha portato fortuna a chi l’ha indossata. Ora ci prova Gonçalo Ramos...
"Io penso che la maledizione della numero 9, come si dice in Italia (sorride, ndr), possa essere interrotta da Ramos. Quella maglia pesa e Pippo ha segnato tanto, anche in finale di Champions ad Atene... Da tifoso del Milan spero proprio che abbiamo trovato l’uomo giusto: al Psg ha dimostrato la sua qualità e mi auguro che sia il centravanti che il club cerca da tanto tempo, uno capace di realizzare parecchie reti. Le capacità per far bene e per confermarsi un giocatore vincente le ha".
I suoi ex compagni Maldini e Leonardo hanno iniziato la loro avventura con la nazionale ita- liana, ma la loro esperienza è durata poco più di due settimane. Dispiaciuto per loro?
"Per loro, ma soprattutto per l’Italia e la nazionale italiana, perché aveva trovato due persone oneste e vincenti, due che capiscono di calcio. È inutile par- lare della qualità tecnica di Paolo, di quello che ha fatto in campo e fuori da dirigente. Lo stesso vale per Leo, con il Milan e il Psg. Credo che potessero portare avanti questo cambiamento e fare il percorso verso il prossimo Mondiale, ma quando entra di mezzo la politica... Spero che Italia trovi la strada giusta".
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