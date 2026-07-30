Christillin contro la FIFA: "Serve un boicottaggio. Un Mondiale senza squadre europee che Mondiale sarebbe? Di certo non attirerebbe investitori”

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Evelina Christillin, ex membro UEFA, sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha espresso tutto il suo disaccordo sulla volontà della FIFA (e di Infantino) di cedere una quota ad investitori esterni.

“Serve un boicottaggio. Prima ancora del principio, è sbagliatissimo il modo. Nessun rappresentante di confederazioni, federazioni, stakeholders è stato precedentemente consultato. Ed è lo stesso metodo usato per annunciare il Mondiale a 64 squadre. Sempre che possa verificarsi. Ora questo passo ulteriore: offrire venti milioni ai paesi che accetteranno l'operazione entro il 19 settembre, altrettanti se l'affare si compirà con almeno cento adesioni. Per rispondere alla domanda: si combatte con le nostre armi che sono valore, prestigio, seguito. Un Mondiale senza squadre europee che Mondiale sarebbe? Di certo non attirerebbe investitori”.