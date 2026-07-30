Milanello, allenamento di Milan Futuro e Primavera sotto gli occhi di Vergine e Kirovski

Milanello, allenamento di Milan Futuro e Primavera sotto gli occhi di Vergine e Kirovski
Oggi alle 16:50News
di Redazione MilanNews

Mentre la Prima Squadra non c'è, Milan Futuro, Primavera e una selezione di Under 18 si allenano a Milanello sotto gli sguardi vigili di Vincenzo Vergine, Jovan Kirovski e i mister Navarro e Renna.

Un allenamento congiunto fra le varie "categorie" del Settore Giovanile rossonero, Futuro, Primavera, U18, che porta avanti l'idea di un'integrazione sempre maggiore fra le varie squadre, in modo di avere un gruppo di giovani da cui attingere sempre più compatto e abituato a lavorare sotto un'idea comune di calcio.