Pellegatti: "Mastantuono vuole venire assolutamente in Italia. Per il Milan il problema è il prestito secco"

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Carlo Pellegatti racconta di un Franco Mastantuono desideroso di rilanciarsi in Italia. Il Milan è interessato all'argentino

Uno dei nomi più chiacchierati del momento è quello di Franco Mastantuono, trequartista classe 2007 in uscita dal Real Madrid. Sull'argentino ci sono davvero tante squadre in tutta Europa, tra cui il Milan. Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video su YouTube, fa il punto della situazione.

MILAN SU MASTANTUONO, LA PREFERENZA DELL'ARGENTINO SECONDO PELLEGATTI

“Ci sono novità su Franco Mastantuono. L’agente di Mastantuono non ha ancora avuto la conferma ufficiale del Real Madrid che lo vogliano cedere in prestito. Si deve attendere che il Real dia l’ok. Ieri sera si è sparsa la voce che lui volesse tornare al River Plate, voce totalmente falsa. Il giocatore si dice che voglia venire assolutamente in Italia. Il problema è il discorso del prestito secco. Il Milan vorrebbe eventualmente acquistarlo lasciando la recompra al Real Madrid. Il Real Madrid invece lo vuole cedere solo in prestito secco e questo può essere un ostacolo. Ma il giocatore, che fra le squadre italiane ha anche la Fiorentina interessata a lui, vuole assolutamente l’Italia.

È un giocatore che sarebbe adattissimo al Milan nella famosa trequarti, a destra della trequarti. Dobbiamo attendere se il Milan affonderà il colpo e cercherà dei colloqui con il Real Madrid per trovare una soluzione, perché il giocatore la sua idea l’ha già espressa”.