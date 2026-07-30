Serginho crede in Ramos: "Da tifoso spero possa essere l'attaccante giusto"
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In merito al nuovo attaccante rossonero Gonçalo Ramos, Serginho presente in tournée con i rossoneri in quanto Legend del club, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto delle sue parole:
"Io penso che la maledizione della numero 9, come si dice in Italia (sorride, ndr), possa essere interrotta da Ramos. Quella maglia pesa e Pippo ha segnato tanto, anche in finale di Champions ad Atene... Da tifoso del Milan spero proprio che abbiamo trovato l’uomo giusto: al Psg ha dimostrato la sua qualità e mi auguro che sia il centravanti che il club cerca da tanto tempo, uno capace di realizzare parecchie reti. Le capacità per far bene e per confermarsi un giocatore vincente le ha".
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