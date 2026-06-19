MN - Bianchessi: "Al Milan sarebbe bastato mettere al comando Galliani e ordine con competenza in società"

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L'ex responsabile scouting del Milan Mauro Bianchessi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del momento che sta attraversando il Diavolo.

Aurelien Guarnier (CLICCA QUI per vedere il suo arrivo a Casa Milan) è l'ultimo acquisto del Milan per andare a rinforzare l'U23, oggetto di discussione nel corso delle ultime settimane per via del lavoro svolto da Jovan Kirovski e proprietà. Di settore giovanile ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it uno che se ne intende, Mauro Bianchessi, che prima delle esperienze con Monza e Lazio ha lavorato per ben 10 anni nel Milan, vedendo passare dal Vismara diversi giocatori che oggi fanno la Serie A (e non solo).

Cosa ne pensa invece dei cambiamenti all’interno del management?

"Decisione presa d’impeto e non ragionata, e quello che sta verificandosi sembra totale improvvisazione e assenza di un progetto tecnico. Spero di sbagliarmi altrimenti sarebbe grave. Al Milan sarebbe bastato mettere al comando Galliani ottenendo peso politico in Lega, UEFA e FIFA e ordine con competenza in Società, Sartori o Paratici, DS qualificati e vincenti e Allegri o Conte come allenatore abituati a vincere e tutti coesi con un progetto tecnico ben definito. Brutto dirlo ma basterebbe prendere come modello l’Inter".

Tornerà mai al Milan?

“Ne sarei ovviamente felice, ma oggi la precedenza è che il Milan torni ad essere il Milan”.