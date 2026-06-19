Pellegatti: “Sta nascendo il Milan di Kirovski, Gardiner e Amorim”

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Pellegatti afferma che il Milan potrebbe restare con Kirovski e Bobby Gardiner a costruire la rosa insieme ad Amorim.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto un punto sulla situazione societaria del Milan e ha parlato della possibile promozione di Kirovski in prima squadra. Queste le sue parole.

"Sta per nascere il Milan di Kirovski. È un'affermazione forte ma trapela dalla società che per il momento il Milan potrebbe rimanere così, con Kirovski ad aiutare Rúben Amorim. Con la collaborazione di Bobby Gardiner, una figura che in pochi conoscevano, però è una figura legata allo scouting, ma a livello video non è una figura che va a vedere i giocatori. Mi dicono che non abbia visto molte partite, forse nemmeno una negli ultimi tempi, ma è un mago dei dati, della visione dei giocatori sul computer e quindi la parte scientifica di Bobby Gardiner e il Milan di Kirovski. Sì, perché ripeto, Cardinale ha fatto trapelare che potremmo rimanere così".