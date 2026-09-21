Serie A, il prossimo turno: c'è un big match a mezzogiorno. Inter e Napoli in casa

Serie A, il prossimo turno: c'è un big match a mezzogiorno. Inter e Napoli in casaMilanNews.it
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Oggi alle 07:11News
di Antonello Gioia
Si riporta il programma della sesta giornata di Serie A: c'è un solo big match, quello tra Como e Roma, che si disputerà.

Si riporta di seguito il programma della sesta giornata di Serie A:

10/10/2026 Sabato 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN
10/10/2026 Sabato 18.00 Inter-Parma DAZN
10/10/2026 Sabato 20.45 Napoli-Frosinone DAZN/SKY
11/10/2026 Domenica 12.30 Como-Roma DAZN
11/10/2026 Domenica 15.00 Lazio-Monza DAZN
11/10/2026 Domenica 15.00 Lecce-Bologna DAZN
11/10/2026 Domenica 18.00 Sassuolo-Milan DAZN/SKY
11/10/2026 Domenica 20.45 Cagliari-Juventus DAZN
12/10/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Venezia DAZN
12/10/2026 Lunedì 20.45 Torino-Udinese DAZN/SKY