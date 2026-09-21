Convocati Milan in nazionale: se ne andranno in 15. Tutti i nomi

Convocati Milan in nazionale: se ne andranno in 15. Tutti i nomiMilanNews.it
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Oggi alle 07:35News
di Antonello Gioia
Si riportano di seguito i convocati del Milan per gli impegni delle nazionali, in programma durante la sosta che comincia oggi.

Si riportano di seguito i convocati del Milan per gli impegni delle nazionali, in programma durante la sosta che comincia oggi e che durerà fino al weekend del 10-11 ottobre:

Francia: 
 1.⁠ ⁠Maignan
 2.⁠ ⁠Rabiot

Belgio: 
 3.⁠ ⁠De Winter
 4.⁠ ⁠Moreira

Serbia
 5.⁠ ⁠Pavlovic

Ecuador
 6.⁠ ⁠Estupinan

Croazia
 7.⁠ ⁠Modric

Svizzera
 8.⁠ ⁠Jashari

Stati Uniti
 9.⁠ ⁠Musah

Nigeria
10.⁠ ⁠Chukwueze

Portogallo
11.⁠ ⁠Gonçalo Ramos

Italia Under 21
12.⁠ ⁠Bartesaghi
13.⁠ ⁠Camarda
14.⁠ ⁠Cisse

Bulgaria Under 21
15. Vladimirov