Comincia oggi la sosta più lunga di sempre: non si giocherà per tre settimane

Comincia oggi la sosta più lunga di sempre: non si giocherà per tre settimaneMilanNews.it
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Oggi alle 07:23News
di Antonello Gioia
Archiviate le prime cinque giornate di Serie A, il campionato si ferma per lasciar spazio agli impegni delle nazionali per due settimane.

Archiviate le prime cinque giornate di Serie A, il campionato si ferma per lasciar spazio agli impegni delle nazionali: ci sarà, infatti, una pausa lunga due settimane, in modo da far disputare ben quattro partite alle varie selezioni. Si tornerà in campo, dunque, nel weekend del 10-11 ottobre 2026.