Milan, il prossimo impegno: si torna in campo tra un bel po'. E in trasferta

Milan, il prossimo impegno: si torna in campo tra un bel po'. E in trasfertaMilanNews.it
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Oggi alle 07:47News
di Antonello Gioia
Dopo la vittoria contro il Lecce, il Milan tornerà in campo tra un bel po': dopo la sosta di tre settimane, infatti, i rossoneri giocheranno a ottobre.

Dopo la vittoria contro il Lecce, il Milan tornerà in campo tra un bel po' di tempo: dopo la sosta di tre settimane, infatti, i rossoneri giocheranno domenica 11 ottobre alle 18:00 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A.