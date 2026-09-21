Milan, il prossimo impegno: si torna in campo tra un bel po'. E in trasferta
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Dopo la vittoria contro il Lecce, il Milan tornerà in campo tra un bel po': dopo la sosta di tre settimane, infatti, i rossoneri giocheranno a ottobre.
Dopo la vittoria contro il Lecce, il Milan tornerà in campo tra un bel po' di tempo: dopo la sosta di tre settimane, infatti, i rossoneri giocheranno domenica 11 ottobre alle 18:00 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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