Bianchin: "Il tentativo di rinnovo per Cisse, ovviamente a cifre più alte ancora da stabilire, è logico e sensato"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport dando un aggiornamento sul futuro di Alphadjo Cisse.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport dando un aggiornamento sul futuro di Alphadjo Cisse: "Cisse a gennaio ha firmato un contratto con il Milan fino al 2030. Stipendio non lontano dagli 800mila euro a stagione. Era una cifra importante per Alpha a gennaio, è un affare oggi per il Milan, che lo ha visto esultare alla prima di campionato contro il Toro, nel primo scontro diretto contro la Juve, alla prima trasferta europea a Salisburgo. Il tentativo di rinnovo, ovviamente a cifre più alte ancora da stabilire, è logico e sensato, in linea con le idee espresse da Gerry Cardinale in estate parlando di Francesco Camarda e Christian Comotto.

“Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale, perché contribuiscano ai successi della squadra sul campo”. Cisse è cresciuto nel Verona ma compirà vent’anni giovedì, è un nazionale Under 21 e sta dimostrando di essere più pronto di quasi tutti i giovani italiani: chiaramente fa parte del gruppo di giovane intorno a cui si può costruire un Milan più italiano. Alpha, Bartesaghi, Camarda, Comotto, Torriani. Tessera dopo tessera, il mosaico si compone".