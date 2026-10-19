Dalla Francia: "Se Athekame continua su questo livello, il Milan se lo riprende a gennaio"

Andrés Onrubia Ramos, corrispondente di DiarioAS e laSER a Parigi, si è così espresso su X su Athekame, terzino del Milan in prestito al Lione.

Andrés Onrubia Ramos, corrispondente di DiarioAS e laSER a Parigi, si è così espresso su X su Athekame, terzino del Milan in prestito al Lione: "Zachary Athekame è il miglior giocatore in questo momento dell'Olympique Lyonnais. E probabilmente è tra i primi tre terzini destri della Ligue 1. Brutale superiorità fisica nei duelli sul lato destro, oltre a una grande proiezione offensiva. A questo livello il Milan lo riprende a gennaio".