Dalla Francia: "Se Athekame continua su questo livello, il Milan se lo riprende a gennaio"
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Andrés Onrubia Ramos, corrispondente di DiarioAS e laSER a Parigi, si è così espresso su X su Athekame, terzino del Milan in prestito al Lione.
Andrés Onrubia Ramos, corrispondente di DiarioAS e laSER a Parigi, si è così espresso su X su Athekame, terzino del Milan in prestito al Lione: "Zachary Athekame è il miglior giocatore in questo momento dell'Olympique Lyonnais. E probabilmente è tra i primi tre terzini destri della Ligue 1. Brutale superiorità fisica nei duelli sul lato destro, oltre a una grande proiezione offensiva. A questo livello il Milan lo riprende a gennaio".
Zachary Athekame es el mejor jugador ahora mismo del Olympique Lyonnais. Y posiblemente es Top-3 laterales derechos de la Ligue 1. Brutal superioridad física en los duelos del lateral derecho, además de mucha proyección ofensiva. A este nivel el Milan lo repesca en enero. https://t.co/pDVp1kTT3K— Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) October 18, 2026
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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