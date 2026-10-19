Calciomercato Dalla Germania: l'accordo definitivo tra Krosche e il Milan è atteso entro questa settimana

Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Germania, l'accordo definitivo tra il Milan e Krosche dovrebbe essere trovato entro questa settimana

Nelle scorse ore, in Germania ha fatto parecchio rumore la decisione del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Francoforte di accettare all'unanimità la richiesta di Markus Krosche di essere sollevato con effetto immediato dalle sue funzioni di direttore sportivo. Appena uscito il comunicato ufficiale del cub tedesco, sono iniziate subito a circolare delle voci su un ritorno di fiamma del Milan che già in estate aveva provato a portarlo in rossonero. Il club di via Aldo Rossi aveva messo sul piatto circa 40 milioni di euro per quattro anni di contratto, ma l'affare non si concretizzò in quanto l'Eintracht, piuttosto infastidito, non diede il suo via libera.

Le trattative tra il dirigente tedesco e il Diavolo sono di nuovo in fase avanzata e, secondo quanto scrive Kicker, un accordo definitivo è atteso entro la fine di questa settimana. Aggiunge poi il quotidiano sul suo sito: "L'Eintracht Francoforte sarebbe 'contento' anche per un motivo specifico. Il contratto di Krosche, rinnovato nel 2024 fino al 30 giugno 2028, è attualmente ancora valido. Ciò significa che l'Eintracht può ancora ricevere un indennizzo per la cessione di Krösche qualora il giocatore raggiungesse un accordo con un altro club durante tale periodo".