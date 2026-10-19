Krosche vicino al Milan, Moretto spiega: "L'accordo economico c'era già. Ecco su cosa hanno trattato negli ultimi giorni"

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato che Markus Krosche è molto vicino dal diventare il nuovo Head of Football del Milan

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato che Markus Krosche è ad un passo dal diventare il nuovo Head of Football del Milan: "In questo momento Marcus Krosche è davvero vicinissimo a diventare il nuovo Head of Football del Milan. Diciamo che la parte economica non è un problema perchè le parti hanno raggiunto un accordo ormai da diverso tempo, addirittura da giugno. Poi nelle ultime settimane è vero che vi abbiamo raccontato di come il Milan si fosse rimesso in contatto con Krosche a settembre e inizio ottobre. La parte economica non è mai stata un problema perché l'accordo in realtà c'era già. Bisognava un attimo capire come strutturare al massimo e al meglio il lavoro, mettendo qualche puntino sulle 'i'. Dunque quali poteri avrà all'interno del Milan, come incastrarsi all'interno della struttura e con coloro sono già presenti all'interno del mondo Milan. Bisognava semplicemente aggiustare alcuni punti, le parti hanno trattato a lungo anche negli ultimi giorni e ora vi posso dire che finalmente Krösche è davvero molto vicino a diventare il nuovo Head of Football del Milan.

Già a giugno il Milan ha provato a prendere Krösche in tutti i modi. Il vero grande problema è sempre stato l'accordo economico tra l'Eintracht e l'opzione di uscita. Quindi di fatto, è vero, c'era un mercato estivo da preparare a giugno, quindi comunque Krosche difficilmente sarebbe potuto uscire a cuor leggero da quel progetto Eintracht in quel momento storico lì, però il vero ostacolo è sempre stato l'accordo economico tra l'Eintracht e Krosche e anche tra l'Eintracht e il Milan, perché comunque l'Eintracht aveva chiesto un indennizzo al Milan per liberare Marcus Krosche".