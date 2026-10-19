Milan a caccia di un difensore per gennaio, Moretto: "Difficilmente sarà Le Gend del Brest. In lista ci sono Inacio e Ghilardi"
Non è un mistero che la priorità al Milan, ancora di più dopo il grave infortunio di Matteo Gabbia che dovrà restare fuori per diversi mesi, sia prendere un nuovo difensore a gennaio. In merito a questo tema, Matteo Moretto ha rilasciato queste parole in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Per quanto riguarda il Milan voglio fare un piccolo inciso: l'obiettivo numero uno del club rossonero per gennaio resta il difensore centrale. Vi avevo fatto il nome di Rafael Le Gend del Brest, ma si è infortunato, quindi tornerà tra due mesi. Difficilmente può essere un obiettivo per gennaio, chissà per giugno, perché comunque Rafael Le Gend è un calciatore molto interessante che il Milan sta seguendo da diverso tempo, quindi non scordiamolo.
In lista c'è sempre Gonçalo Inácio dello Sporting e un giocatore che piace è anche l'italiano Ghilardi della Roma che non sta trovando grande spazio. È un giovane italiano di prospettiva, identifica un po' tutte le caratteristiche di questo nuovo Milan che sta cercando profili anche di questo tipo, quindi ad oggi teniamo anche Ghilardi".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan