Milan a caccia di un difensore per gennaio, Moretto: "Difficilmente sarà Le Gend del Brest. In lista ci sono Inacio e Ghilardi"

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha detto la sua sul mercato del Milan che a gennaio dovrà prendere un nuovo difensore

Non è un mistero che la priorità al Milan, ancora di più dopo il grave infortunio di Matteo Gabbia che dovrà restare fuori per diversi mesi, sia prendere un nuovo difensore a gennaio. In merito a questo tema, Matteo Moretto ha rilasciato queste parole in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Per quanto riguarda il Milan voglio fare un piccolo inciso: l'obiettivo numero uno del club rossonero per gennaio resta il difensore centrale. Vi avevo fatto il nome di Rafael Le Gend del Brest, ma si è infortunato, quindi tornerà tra due mesi. Difficilmente può essere un obiettivo per gennaio, chissà per giugno, perché comunque Rafael Le Gend è un calciatore molto interessante che il Milan sta seguendo da diverso tempo, quindi non scordiamolo.

In lista c'è sempre Gonçalo Inácio dello Sporting e un giocatore che piace è anche l'italiano Ghilardi della Roma che non sta trovando grande spazio. È un giovane italiano di prospettiva, identifica un po' tutte le caratteristiche di questo nuovo Milan che sta cercando profili anche di questo tipo, quindi ad oggi teniamo anche Ghilardi".