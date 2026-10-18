News Milan, i contatti con Markus Krosche sono ancora in corso

Markus Krosche ha lasciato ufficialmente l'Eintracht Francoforte: i contatti tra il Milan e il dirigente tedesco sono in corso

A volte ritornano, o forse non vanno mai via. Markus Krosche è ancora nel mirino di Gerry Cardinale e del Milan per entrare nella squadra dirigenziale rossonera. Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano, i contatti tra il club rossonero e il dirigente tedesco sono in corso, specialmente dopo la notizia dell'ultim'ora dell'addio di Krosche all'Eintracht Francoforte.

Secondo Romano la base di intesa tra le parti è stata raggiunta da mesi dal punto di vista economico, mentre si sta lavorando per ridurre la distanza sull’organizzazione del lavoro all’interno della struttura del club rossonero. Questo il comunicato con cui l'Eintracht ha salutato Markus Krosche: "Il Consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Frankfurt Fußball AG ha accolto la richiesta del direttore sportivo Markus Krösche di un congedo immediato. Il contratto, in vigore fino al 30 giugno 2028, proseguirà con alcune modifiche. Ringraziamo Markus Krösche per l’impegno profuso con successo negli ultimi anni e gli auguriamo ogni bene per il suo futuro!".