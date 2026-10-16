Il Milan non perde tempo con Cisse: la prossima settimana primo incontro per arrivare al rinnovo

Il Milan vuole rinnovare il contratto ad Alphadjio Cisse, ieri decisivo con una tripletta contro il Salisburgo

Il Milan non perde tempo: il club rossonero - riporta Luca Bianchin su gazzetta.it - si è già attivato per far firmare a Cisse il rinnovo di contratto. Spiega il giornalista della rosea che se tutto andrà come previsto il primo incontro con i suoi rappresentanti è previsto per la prossima settimana, con l’intenzione di arrivare ad un accordo entro la fine del 2026.

Quando Alphadjo ha firmato per il Milan, era gennaio, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2030 con uno stipendio da circa 800mila euro. E ora, con Cisse che è diventato protagonista fin da subito, il Milan ha la volontà di rinnovare il contratto e adeguare lo stipendio del classe 2006. Cardinale in estate ha dato chiaramente una nuova linea sui giovani italiani rossoneri: “Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale, perché contribuiscano ai successi della squadra sul campo”. Alpha non è proprio del settore giovanile rossonero, ma l’impatto che sta avendo in prima squadra è già notevole.