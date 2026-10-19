Moretto: "Timmo Hardung non seguirà Krosche al Milan"

Matteo Moretto ha spiegato che Markus Krosche potrebbe portare un'altra figura all'interno del Milan, ma non sarà Timmo Hardung

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha raccontato come Markus Krosche è vicinissimo a diventare il nuovo Head of Football del Milan: "Già a giugno il Milan ha provato a prendere Krösche in tutti i modi. Il vero grande problema è sempre stato l'accordo economico tra l'Eintracht e l'opzione di uscita. Quindi di fatto, è vero, c'era un mercato estivo da preparare a giugno, quindi comunque Krosche difficilmente sarebbe potuto uscire a cuor leggero da quel progetto Eintracht in quel momento storico lì, però il vero ostacolo è sempre stato l'accordo economico tra l'Eintracht e Krosche e anche tra l'Eintracht e il Milan, perché comunque l'Eintracht aveva chiesto un indennizzo al Milan per liberare Marcus Krosche.

I contatti sono comunque sempre continuati, non si sono mai interrotti. Krosche è sempre stato il primo nome della lista per il Milan e ora siamo vicini ad un lieto fine. Ora da capire se Krösche porterà con sè un'ulteriore figura all'interno della struttura. Ad oggi, diciamo che colui che lo ha accompagnato e lo sta accompagnando da diverso tempo all'Eintracht, ovvero Timmo Hardung, ad oggi resterà all'Eintracht perché è visto come di fatto il successore di Krösche e quindi, insomma, ad oggi non sarà lui ad accompagnare Krösche in rossonero. Nei prossimi giorni contatti costanti tra le parti per definire al 100% questo accordo. Voglio specificare infine una cosa su Krösche: quando era ad un passo dal Milan in estate, il tedesco aveva già dato il suo ok all'investitura di Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero, quindi insomma non ci sarà nessun problema tra Krosche e il tecnico portoghese".