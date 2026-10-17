Ramazzotti: "Era e resta un obiettivo: il Milan non ha intenzione di mollare la presa su Tresoldi"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges: "Nicolò, conteso dalla nazionale tedesca e dall’Italia (farà la sua scelta dopo l’Europeo Under 21, che giocherà con i tedeschi), è figlio di Emanuele, per vent’anni terzino sinistro tra i professionisti (18 presenze in Serie A con l’Atalanta, poi ha giocato in diverse formazioni di provincia e ha avuto un’esperienza in Cina). Proprio Tresoldi senior alla Gazzetta in settimana ha ammesso: "Mio figlio è tifoso del Milan e il suo sogno è quello di indossare la maglia rossonera. Se lo chiamasse l’Inter, non sono sicuro che accetterebbe". Il Bruges un paio di mesi fa aveva già ceduto Tzolis all’Arsenal e, non volendo perdere un altro giocatore chiave, lo ha trattenuto nonostante la Roma intendesse acquistarlo come vice Malen (ha poi preso Castro dal Bologna). Difficile che Tresoldi rimanga in Belgio anche nel 2027-28: già adesso tutto fa pensare che sia pronto per il salto in uno dei primi cinque campionati europei. Compresa la sua volontà, quella di un ragazzo ambizioso che sente di essere pronto per palcoscenici importanti. Magari per puntare a vincere trofei prestigiosi sia con le squadre di club sia con la maglia della nazionale. Che sia quella di Klopp o di Mancini.

Come ammesso dal papà, la passione per il Milan può essere un fattore importante nella trattativa e spingere così il Bruges a trattare con gli uomini di Gerry Cardinale. Come successo appunto nella vicenda di Ardon Jashari dell’estate 2025. Tresoldi è un attaccante di grande prospettiva, uno di quelli che hanno ancora notevoli margini di crescita. Sarebbe un investimento perfetto sia per il presente che per il futuro del club. Il Milan naturalmente è consapevole dei rischi, a partire da quello della ricca concorrenza dei club della Premier League. E competere con le offerte in arrivo dall’Inghilterra oggettivamente diventerebbe complicato. Al tempo stesso però i rossoneri non hanno intenzione di mollare la presa: Tresoldi è e resterà un obiettivo".