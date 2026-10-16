Ramazzotti: "Per Endrick, il Milan potrebbe provare a inserire un diritto di riscatto, con un controriscatto a favore del Real"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Endrick, idea per gennaio per il Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Endrick, idea per gennaio per il Milan: "Il 23 dicembre 2025 i Blancos hanno ufficializzato il prestito di Endrick all'Olympique Lione fino al 30 giugno 2026, senza concedere al club francese un diritto di riscatto. In Francia l'attaccante ha ritrovato continuità e fiducia, chiudendo la sua esperienza con 8 gol in 21 presenze e un contributo importante anche in termini di assist. Una parentesi positiva che gli ha permesso di rilanciarsi, conquistare un posto nel Brasile per il Mondiale e tornare a Madrid con l'ambizione di imporsi definitivamente. Il Milan, però, continua a seguirlo e Rúben Amorim ne apprezza le caratteristiche. Mancino, esplosivo, dotato di un tiro potente, Endrick è capace di giocare da centravanti, da seconda punta o da trequartista partendo da destra. In rossonero sarebbe l'alternativa a Gonçalo Ramos oppure uno dei due trequartisti alle spalle del centravanti nel 3-4-2-1.

La formula resta da definire: l'ipotesi più semplice è quella di un prestito fino al termine della stagione, sul modello dell'operazione conclusa dal Lione. Il Milan potrebbe anche provare a inserire un diritto di riscatto, con un controriscatto a favore del Real Madrid, per consentire agli spagnoli di mantenere il controllo sul futuro del giocatore. Una soluzione che, pur con caratteristiche differenti, richiamerebbe l'accordo tra il Como e il Real per Nico Paz. Adesso, però, c'è soprattutto da vincere la resistenza di Mourinho, che non vuole privarsi del brasiliano. L'entourage del giocatore, rappresentato da Roc Nation, aveva già aperto al trasferimento in rossonero durante l'estate e i rapporti con Gerry Cardinale restano ottimi. Una storia di mercato destinata a regalare altri episodi nelle prossime settimane".