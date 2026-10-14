Rinnovo Pavlovic: ingaggio raddoppiato per il difensore serbo

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Strahinja Pavlovic ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2031, con opzione per un altro anno. Il suo ingaggio raddoppia

Il Milan ha annunciato nelle scorse ore il rinnovo di Strahinja Pavlovic con questo comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale. Arrivato in rossonero nel luglio 2024, Strahinja ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come un riferimento per professionalità, carisma e leadership, oltre che per il forte senso di appartenenza che lo contraddistingue dentro e fuori dal campo. Con il Milan, Pavlović ha collezionato 80 presenze, di cui 75 da titolare, e 7 reti. Un cammino intrapreso due anni fa e che ora pone le basi per il futuro, con l'ambizione di raggiungere insieme nuovi traguardi".

Gazzetta.it riporta alcuni dettagli del nuovo contratto del difensore serbo: Pavlovic, arrivato in rossonero nell'estate del 2024, ha infatti prolungato fino al 2031 con opzione fino al 2032 con ingaggio più o meno raddoppiato rispetto a quello attuale da circa 1,7 milioni di euro netti a stagione.