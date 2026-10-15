Scott può lasciare il Bournemouth a gennaio: servono oltre 100 milioni

Scott può lasciare il Bournemouth a gennaio: servono oltre 100 milioni
Oggi alle 10:40Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Cambia il futuro di Alex Scott. Il classe 2003 potrebbe lasciare già a gennaio il Bournemouth

Alex Scott potrebbe lasciare il Bournemouth già nel prossimo calciomercato invernale qualora dovesse arrivare per lui un'offerta importante. La posizione delle Cherries sarebbe cambiata dopo un incontro con gli agenti del classe 2003, nonostante la scorsa estate fossero state respinte tutte le proposte ricevute, una in particolare, quella del Chelsea da oltre 70 milioni. 

I Blues restano comunque interessati, con il Liverpool che resta dietro le quinte insieme al Milan di Ruben Amorim. Secondo quanto riportato dai colleghi della BBC, la valutazione del Bournemouth sarebbe comunque altissima, considerando l'importanza del giocatore: per aprire alla cessione servirà una proposta superiore ai 100 milioni. 