Calciomercato Tresoldi di nome, non di fatto: Milan, il centravanti del Bruges vale già 50 milioni

Il Milan ha messo nel mirino Nicolò Tresoldi, che da sempre sogna la maglia rossonera: il problema è il prezzo del cartellino che lievita

L'accostamento Milan-Nicolò Tresoldi prima o poi doveva essere fatto. E quale miglior settimana se non quella in cui il centravanti italo-tedesco realizza una tripletta a San Siro contro l'Inter in Champions League con la maglia del Club Brugge? La Gazzetta dello Sport questa mattina riferisce che da via Aldo Rossi seguono già da tempo Tresoldi e che il proprietario Gerry Cardinale, in questi giorni dopo la performance da sballo, abbia chiesto al suo team dirigenziale di mantenere i contatti con gli agenti del giocatore per monitorare eventuali risvolti futuri.

MILAN, TRESOLDI DI NOME NON DI FATTO

Il problema è sempre e solo uno, quello economico. Per usare un facile gioco di parole: Tresoldi di nome ma non di fatto. Il Club Brugge in estate ha rifiutato un'offerta da 35 milioni della Roma, anche perchè dopo aver venduto Tzolis all'Arsenal non voleva privarsi di un altro gioiellino. Intanto, questo avvio di stagione fulminante da parte di Nicolò Tresoldi, ha già fatto lievitare il suo valore fino a 50 milioni secondo la Gazzetta: tra l'altro una cifra destinata ad aumentare nel corso della stagione, specialmente se il classe 2004 continua su questi binari.