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VIDEO MN - Pavlovic lascia Casa Milan dopo il rinnovo di contratto
Un po' a sorpresa è arrivato oggi il rinnovo di contratto di Strahinja Pavlovic: il difensore serbo si è presentato questo pomeriggio a Casa Milan poco prima delle 16 per firmare, con l'ufficialità che è prevista per domani. Premiato il rendimento del centrale ex Salisburgo, che tra l'altro domani parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la sua ex squadra.
La scadenza è stata spostata dal 30 giugno 2028 al 30 giugno 2031. In calce alla news il video del difensore che lascia Casa Milan in macchina.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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