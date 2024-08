Tante luci e qualche ombra. Un po’ di Fantamercato... speriamo diventi realtà!

Quarta vittoria consecutiva e prima Coppa della stagione. Un trofeo particolarmente sentito dal popolo rossonero, quello dedicato al “loro” Presidente, a Silvio Berlusconi. Questa è cronaca.

Dietro questo successo sul Monza battuto 3-1 che cosa troviamo? Innanzitutto che il migliore in terra americana si è confermato anche a San Siro, Alexis “Salamandra" Saelemaekers, che ha provocato l’autorete brianzola e ha ispirato la manovra offensiva del primo tempo. Una manovra che ha regalato spettacolo e occasioni nei novanta minuti. Bene anche il troppo criticato Calabria e il solito Leao. Nella ripresa Reijnders e Bennacer sono stati efficaci nel duplice compito di contenimento e di proposizione.

Quello che ancora preoccupa, e lo ha sottolineato anche Pauio Fonseca a fine partita, è la fase di non possesso. La rete monzese di Daniel Maldini e la palla che Maric ha toccato appena fuori hanno ricordato le difficoltà sul piano del filtro della squadra. In questo senso non si vede ancora la mano dell’allenatore portoghese. Ora quattro giorni di lavoro e poi il via alla stagione con certezze e ancora qualche dubbio, che forse l’acquisto di Fofana potrà cancellare.

A proposito, apriamo un’altra pagina.

FANTAMERCATO CAPITOLO 1

Mercoledì 29 agosto h 15.15 . Quarto piano di Casa Milan. Ufficio dell’ Amministratore Delegato Giorgio Furlani. Il suono del telefono.

“Pronto. Sono Giorgio Furlani. Chi parla?”.

“Bonjour. Sono la signora Veronique Rabiot”.

“Ah, buongiorno. Mi dica, signora Rabiot”.

“Sarò breve, dott. Furlani. Abbiamo trovato una soluzione che soddisfacesse Adrien più sul piano tecnico e professionale che su quello economico. Lui sarebbe felice di giocare la Champions League in un Club prestigioso come il Milan. Potreste essere interessati ad approfondire la questione?”.

“Beh, Adrien, signora, è un grande giocatore. Ma è, come immagina, un po’ fuori dai nostri parametri per quello che riguarda l’ingaggio. E poi magari anche le commissioni...”.

“Siamo molto aperti ad ogni soluzione…”.

“Va bene. Parlo con i miei collaboratori e le darò una risposta. Arrivederci signora Veronique”.

FANTAMERCATO CAPITOLO 2

Mercoledì 29 agosto h 18,15. Quarto piano di Casa Milan, Ufficio dell’ Amministratore Delegato Giorgio Furlani. Il suono del telefono.

“Pronto. Sono Giorgio Furlani. Chi parla?”.

“Buongiorno. Sono l’assistente di Florent Ghisolfi della Roma“.

“Ah, buongiorno. Mi dica!”.

“Vorrei parlarle di Tammy Abraham. Ci siamo sentiti, lei ricorda, qualche settimana fa. Il giocatore ha sempre considerato il Milan come uno dei suoi primi desideri per il prosieguo della sua carriera. È amico di Fik e anche noi vorremmo parlare circa la possibilità di una trattativa con voi”.

“Beh, manca poco alla fine del mercato. Abbiamo chiuso il nostro budget. Mi dispiace!”.

“Ma eventualmente potremmo trovare delle soluzioni. Magari un prestito…”.

“Ne parlo con i miei collaboratori e le dirò se ci possano essere aperture”.

Giorgio Furlani chiude la conversazione e compone il numero di Geoffrey Moncada.

“Geof, puoi venire nel mio ufficio per favore?“.

Dopo poco entra il dirigente francese. Giorgio Furlani spiega il contenuto delle tue telefonate.

“Che cosa ne dici?”, chiede l ‘AD.

“Se conosco un poco la storia del Milan ricordo anche nel passato che, verso la fine del mercato, siano nate delle opportunità. Una su tutte quella di Rivaldo che francamente non sembrava necessario a quella rosa. Eppure Silvio Berlusconi non ebbe dubbi. Era un campione e lo hanno preso e hanno vinto. Io ci proverei, anche perché sono loro che ci hanno contattato”.

“Altri due stranieri. E la lista Uefa?”.

“Sono due campioni che ci aiutano a vincere, che completano una rosa già forte, con gli innesti di Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana * Cominciamo a prenderli. Poi, alle liste, penseremo dopo”.

“Hai ragione, Geoffrey. Lavoriamoci!”.

E il Milan divenne ancora più forte!

*non voglio nemmeno pensare che il 30 agosto Fofana non sia ancora un giocatore del Milan!