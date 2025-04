Gimenez compie gli anni ma anche due mesi di digiuno dal gol

Oggi è Venerdì Santo, giorno in cui tipicamente - nella tradizione cristiana - si osserva un periodo di digiuno. Sarà uno scherzo del destino ma proprio oggi sono due mesi di digiuno dal gol per Santiago Gimenez che, tra l'altro, festeggia anche il compleanno. L'ultima rete del centravanti messicano - e anche in questo caso la sorte pare stia giocando con i sentimenti dei tifosi rossoneri e del calciatore stesso - è arrivato contro l'ex squadra, il Feyenoord: era il 18 febbraio e si giocava il ritorno degli spareggi di Champions League che il Milan avrebbe poi perso.

Prima di quel gol, Gimenez aveva segnato in campionato altri due gol, contro Empoli e Verona. In campionato, dunque, il periodo di magra dura da ancora più tempo. Intanto, in questo lasso di tempo, ne hanno approfitato Tammy Abraham e anche il redivivo Luka Jovic che hanno sostanzialmente affiancato o talvolta addirittura superato il numero 7 nelle gerarchie.

