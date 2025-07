Scambio Gimenez-Dovbyk? Pancaro: "Fossi nel Milan lo farei"

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Pancaro è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, come vede le mosse di mercato per Allegri?

"Dopo un anno negativo le uniche garanzie sono il fatto che la società voglia ripartire e rifondare con un allenatore come Allegri, che è esperto. E quando si cambia così tanto è difficile poi fare delle promesse. Ci vorrà un po' di tempo per tornare a essere lì in alto".

Serve trovare continuità con Leao: è l'ultima chiamata per lui?

"Sì, è l'ultima chiamata dove può dimostrare quella continuità che non ha mai avuto. Ero un suo gran tifoso, ha potenzialità grandissime che sono inespresse o espresse solo a tratti. Il Milan perde due grandi giocatori sul mercato, ora lui deve dimostrare di poter essere quel giocatore che tutti pensiamo con quella continuità che finora non abbiamo visto. Modric? E' un grandissimo giocatore, porta mentalità, leadership ed esperienza ma non ci si può puntare per tutte le partite. Sono altri i giocatori che devono trascinare, tra questi c'è Leao".

Può fare come il Napoli lo scorso anno, ossia lottare per il titolo?

"8/11 due anni prima avevano vinto uno scudetto al Napoli, sanno cosa vuol dire vincere. E una cosa del genere non la costruisci così rapidamente".

Quale il profilo alla Giroud per il Milan?

"Prenderei Vlahovic ma con un contratto più giusto rispetto alle sue potenzialità. Non penso che sia un giocatore che possa guadagnare ora certe cifre".

Come vede lo scambio Dovbyk-Gimenez?

"Fossi il Milan lo farei, fossi in Dovbyk non lo farei perché tutti gli attaccanti con Gasperini hanno fatto bene".