Il Napoli si protegge: Osimhen venduto in Italia per non meno di 80 milioni

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Cronache di Napoli, con il seguente titolo che riguarda gli azzurri e in particolare una spinosa vicenda di mercato: "Osimhen, il Napoli usa il pugno duro: non meno di 80 milioni per una cessione in Italia". Si tratta di un affare possibile a partire dal 10 di luglio.

Il centravanti nigeriano ha una clausola da 75 milioni per l'estero ma, al momento, ha rifiutato ogni destinazione dopo la fine del prestito al Galatasaray. Su tutte, l'Al Hilal di Inzaghi ha provato a corteggiarlo con maggiore insistenza. Sul suo cartellino penda anche una clausola "anti-italiana", che permette di acquistarlo ma ad una cifra superiore rispetto ai 75 milioni citati in precedenza.

Nel caso in cui l'attaccante dovesse puntare i piedi il Napoli, forte dei soldi incassati dalla cessione di Kvara a gennaio e poi da qualificazione in Champions e vittoria dello scudetto, non avrebbe problemi a tenerlo fermo fuori squadra. Per quanto riguarda il resto del mercato azzurro, tra gli obiettivi c'è Beukema del Bologna: fiducia per la riuscita della trattativa.