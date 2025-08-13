Scopriamo Zachary Athekame, il futuro terzino destro del Milan

vedi letture

Zachary Athekame, classe 2004, svizzero (ma nato in Danimarca) sarà il settimo acquisto del Milan in questa sessione di mercato. Accordo chiuso questa mattina con gli svizzeri dello Young Boys per una cifra intorno ai dieci milioni di euro.

Cresciuto nelle giovanili del Servette e del Meyrin, Athekame ha esordito nei massimi campionati nella stagione solamente nel 2022-2023 quando indossava la maglia del Neuchâtel Xamax e dove è rimasto fino alla scorsa estate quando è stato prelevato dallo Young Boys.

Nelle due stagioni con il Neuchâtel Xamax ha disputato 51 gare, mettendo a referto 2 reti e servendo 3 assist vincenti, mentre nella stagione scorsa (e in quella attuale) con la maglia dello Young Boys ha collezionato 47 gare con 1 goal e 3 assist. Di questi quarantacinque match, otto sono stati di Champions League, dove la squadra svizzera li ha persi tutti, ma dove Athekame a volte si è messo in mostra per le sue doti. La scorsa stagione ha affrontato (perdendo) sia Inter che Atalanta, ma il terzino è entrato in campo nei minuti finali delle due sfide.

Athekame è nel giro della nazionale svizzera Under 21 dove ha messo a referto 10 presenze con l’esordio avvenuto nelle qualificazioni agli europei nella sfida del settembre 2023 contro la Finlandia.

Due curiosità sul nuovo terzino destro del Milan: nelle tre stagioni fra i pro non ha mai collezionato nemmeno un cartellino rosso e nella scorsa stagione nel campionato svizzero è stato il miglior terzino per passaggi chiave e cross verso l’area avversaria.

Si tratta di un prospetto molto interessante con ampi margini di crescita e sicuramente con Max Allegri e con tanti campioni a Milanello, il terzino crescerà ulteriormente per cercare di prendersi la scena di San Siro.

di Valentino Cesarini

CLICCA SUL BANNER E ASCOLTA IL PODCAST DI MILANNEWS