MN - Le condizioni di Leao e le ultime da Riad alla vigilia del Napoli
Vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana per il Milan che oggi ha lavorato in vista della partita di domani sera contro il Napoli: la gara si giocherà alle ore 20 italiane e chi vince affronterà in finale lunedì 22 dicembre, alla stessa ora, la vincente tra Bologna e Inter. Nell'allenamento di rifinitura di oggi Rafael Leao ha svolto un lavoro personalizzato e prima dei suoi compagni: domattina il calciatore portoghese svolgerà un allenamento personalizzato con lo staff e solo allora si capirà se portarlo almeno in panchina. Presente invece Youssouf Fofana che è recuperato e ha svolto l'allenamento in gruppo.
Intanto nella conferenza stampa del mattino si è parlato di Santiago Gimenez che, come confermato anche dal mister Massimiliano Allegri, ha deciso di procedere con l'operazione di pulitura ossea della caviglia: un intervento che costringerà l'attaccante messicano a rimanere fermo ai box per almeno altre sei settimane. A maggior ragione ora la dirigenza rossonera dovrà spendersi sul mercato per portare in dote al tecnico livornese un rinforzo serio in attacco.
CLICCA SUL BANNER E ASCOLTA IL PODCAST DI MILANNEWS.IT
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan