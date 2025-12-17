MN - Le condizioni di Leao e le ultime da Riad alla vigilia del Napoli

Vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana per il Milan che oggi ha lavorato in vista della partita di domani sera contro il Napoli: la gara si giocherà alle ore 20 italiane e chi vince affronterà in finale lunedì 22 dicembre, alla stessa ora, la vincente tra Bologna e Inter. Nell'allenamento di rifinitura di oggi Rafael Leao ha svolto un lavoro personalizzato e prima dei suoi compagni: domattina il calciatore portoghese svolgerà un allenamento personalizzato con lo staff e solo allora si capirà se portarlo almeno in panchina. Presente invece Youssouf Fofana che è recuperato e ha svolto l'allenamento in gruppo.

Intanto nella conferenza stampa del mattino si è parlato di Santiago Gimenez che, come confermato anche dal mister Massimiliano Allegri, ha deciso di procedere con l'operazione di pulitura ossea della caviglia: un intervento che costringerà l'attaccante messicano a rimanere fermo ai box per almeno altre sei settimane. A maggior ragione ora la dirigenza rossonera dovrà spendersi sul mercato per portare in dote al tecnico livornese un rinforzo serio in attacco.

