L’uomo più amato dai Presidenti. IN PRESTITO, SOLO IN PRESTITO...mi raccomando. FULLKRUG già a Cagliari? Pista Zirkzee

L'uomo più amato dai Presidenti. FULLKRUG già a Cagliari? Pista Zirkzee

Ha imparato bene Massimiliano Allegri. Prima la scuola dei Berlusconi e dei Galliani, poi quella di Andrea Agnelli. Ecco perché i Presidenti lo amano. Non solo per i risultati che sa sempre ottenere, grazie ai fuoriclasse, ai campioni, ai campioncini o ai normali, con i giovani o con gli agè. Come un cuoco stellato che sa creare il capolavoro con il tartufo, ma anche con un sedano e due pomodori. Lo apprezzano perché non è un allenatore che strepita, che si lamenta, che polemizza, coram populo, davanti ai microfoni o ai taccuini. Pensando sempre prima al bene del Club, dei giocatori e, in fondo, anche dei tifosi.

Attenzione però. Allegri non è stupido, né vuole essere messo alla berlina, a causa di una squadra con evidenti lacune. Quando si tratta di alzare la voce con i dirigenti, non gli manca certo il coraggio. Dopo la sconfitta contro la Cremonese, subito la mattina di domenica 24 agosto, ha voluto un incontro con Giorgio Furlani e Igli Tare, chiedendo Rabiot. Operazione che ha avuto una accelerazione a causa purtroppo del brutto infortunio a Jashari. Come riferito dai colleghi di Sky, alla fine della settimana scorsa, altra visita in sede per un nuovo summit di mercato. Allegri sta lottando per vincere lo Scudetto e poi, come traguardo di riserva, quello di arrivare fra le prime quattro .

Invertendo gli ordini dei fattori rispetto all’inizio della stagione. Non lo dice ma è così. Vuole essere aiutato dai dirigenti perché la rosa, a livello numerico, è forse la più insufficiente della Serie A. Basta un raffreddore o un mal di testa di uno dei difensori centrali o di uno degli attaccanti per creare problemi di formazione. Poi quando Max si volta verso la panchina, prima alza gli occhi verso il cielo, poi è costretto sempre a inventarsi qualche soluzione tattica. Per fortuna qui è un maestro assoluto. L’allenatore livornese ha chiesto un attaccante e un difensore. Trapela che risposta sia stata, e non abbiamo motivo di dubitarne: "Non abbiamo un euro per il mercato di gennaio!”.

Non entro in merito alle facezie riguardanti gli acquisti invernali, che di solito sarebbero poco fruttiferi, secondo una voce messa in giro ad arte, perché la storia non solo del Milan di ieri e dell’altro ieri dice proprio il contrario. E’ sufficiente non sbagliarli e diventano utili alla causa. Ora il Milan potrebbe, salvo cambi di …portafogli, cercare prestiti per rinforzare l’attacco e la difesa .

In questo senso appare un'ipotesi molto plausibile la pista che porta a Fullkrug, attaccante del West Ham, che potrebbe arrivare a Milano, anche prima della fine dell’anno. Pronto per mettersi a disposizione, anche in panchina, per la trasferta di Cagliari, visto che Gimenez, operazione sì, operazione no, ormai appare fuori dal progetto Milan. Il tedesco è un acquisto con qualche punto interrogativo, ma oggi non è il caso di essere troppo schizzinosi. O arriva lui o, per ora, non arriva nessuno e il Milan ha bisogno di rinforzi. Non escludo poi che intanto si cerchi di tamponare l’emergenza in attesa poi di situazioni foriere di prospettive, SEMPRE IN PRESTITO , SOLO IN PRESTITO… mi raccomando, verso la fine del mercato.

Da seguire per esempio la situazione legata a ZIRKZEE. E non la butto lì per caso. Ripeto, operazioni solo a fine mercato.

Per quanto riguarda il difensore, altra necessità impellente, non sono emersi ipotesi plausibili. Certo che, per sei mesi, avere libero Thiago Silva, che desidera tornare in Europa, potrebbe apparire una soluzione interessante. Sulla questione, però, fino ad ora, il “NO” del Milan appare fermo e deciso.

Giovedì il Milan gioca per il secondo traguardo stagionale, dopo la caduta nel primo, la Coppa Italia. Come sempre, anche in Supercoppa Italiana, Allegri dovrà affrontare il Napoli con gli uomini contati . E' abituato però a estrarre dal suo magico cilindro non solo il coniglio, ma anche i coniglietti.

