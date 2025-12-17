MN - Gimenez, decisione presa. Si opera: di cosa si tratta e tempi di recupero

Il Milan è arrivato a Riad, Arabia Saudita, poco prima della mezzanotte locale e si appresta a vivere la sua seconda trasferta araba del 2025. La squadra di Massimiliano Allegri, però, dovrà difendere il titolo della Supercoppa Italiana conquistato a gennaio senza il suo unico centravanti di ruolo presente in rosa: Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, infatti, non era sull'aereo che ha portato la delegazione milanista in terra saudita, non convocato per il prolungarsi del suo infortunio alla caviglia che lo tiene lontano dai campi da fine ottobre.

Verso l'operazione: di cosa si tratta?

L'ultima apparizione di Gimenez con la maglia del Milan risale al 28 ottobre, giorno del pareggio in casa con l'Atalanta in cui El Bebote lascia il campo per un problema fisico nel corso della ripresa. A oggi il recupero non si è ancora concretizzato e, anzi, i tempi rischiano di allungarsi ancora di più. Nelle scorse ore, come anticipato dalla nostra redazione (CLICCA QUI), la punta messicana è volata in Olanda per un consulto medico in vista di una eventuale operazione. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, la decisione sarà quella di procedere con l'intervento chirurgico alla caviglia a stretto giro di posta: si tratterebbe di una procedura di pulitura ossea che non andrebbe a toccare zone legamentose.

I tempi di recupero

Inevitabile aggiungere che, se l'operazione dovesse essere confermata come filtra in queste ultime ore, il ritorno di Santiago Gimenez in campo sarebbe nuovamente posticipato. Secondo le stime, i tempi di recupero si attestano intorno alle sei settimane: Allegri dovrà fare a meno del suo centravanti per un altro mese e mezzo almeno. Questa possibilità, di conseguenza, avrà ripercussioni anche sul calciomercato invernale rossonero: sarà ancora più necessario andare ad acquistare una nuova punta.

di Pietro Mazzara, inviato a Riad