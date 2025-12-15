MN - Infortunio Gimenez: consulto specialistico in Olanda. Non si esclude l'operazione

Sono 47 i giorni di assenza di Santiago Gimenez dall’attività con il resto della squadra. L’attaccante messicano si è fermato lo scorso 28 ottobre, durante il secondo tempo di Atalanta-Milan per un riacutizzarsi del problema alla caviglia che già si era palesato in estate mentre era in nazionale per la Gold Cup. Un problema che si può definire serio, vista la lunghezza dell’infortunio e la conseguente assenza di Gimenez dalle convocazioni.

Per vederci ulteriormente chiaro, il giocatore è stato anche in Olanda per sottoporsi ad una visita specialistica per analizzare ulteriormente il problema. Da quanto appreso, non è esclusa l’opzione dell’intervento chirurgico per risolvere in via definitiva l’infortunio, ma ogni scenario sarà valutato fino in fondo dal giocatore insieme al Milan. Nulla è stato ancora deciso su quale percorso clinico intraprendere.

Gimenez, problema alla caviglia: non parte per la Supercoppa

Santiago Gimenez non salirà sul volo che porterà il Milan, domani, in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. L’attaccante messicano, così come Matteo Gabbia, rimarranno a Milanello per proseguire nei loro programmi individuali. Ci saranno, invece, sia Youssouf Fofana sia Rafael Leao con quest’ultimo che andrà almeno in panchina giovedì sera contro il Napoli.

Calciomercato Milan - Interessi per Gimenez: possibile lo standby

Appare evidente che i possibili interessamenti per il Bebote da parte di club di Premier League e di Bundesliga adesso siano destinati ad attraversare una fase di standby. Perché se il giocatore dovesse operarsi, sarebbe difficile concludere una trattativa a meno che il club acquirente non si assuma il rischio di prendere un calciatore fermo ai box.