Mercato Milan: fatta per Cissè. Mike rinnova, giornata decisiva per Mateta

12.15 | TARE SPINGE PER DISASI

L'aggiornamento di Matteo Moretto sull'interessamento del Milan per Axel Disasi: "Il Milan sta lavorando anche per rinforzare la difesa e il nome su cui si è concentrato maggiormente Igli Tare è quello di Axel Disasi del Chelsea: non vi stiamo dicendo che arriverà sicuramente ma è il nome su cui il direttore sportivo ha focalizzato la sua attenzione. Come sapete è in uscita dal Chelsea che aveva praticamente chiuso il prestito al West Ham ma nelle ultime ore si sono inserite tante altre squadre tra cui il Milan a cui il giocatore è stato offerto tante volte. Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan: in questo momento è quello più semplice".

11.48 | FATTA PER CISSÈ

Il Milan si assicura il talento classe 2006 Alphadjo Cissè, uno dei giocatori più interessanti e di prospettiva di tutto il panorama italiano: e fatta! Il club rossonero ha accelerato nella giornata di ieri, inserendosi nella trattativa tra il PSV Eindhoven e l'Hellas Verona, squadra che detiene il cartellino dell'esterno offensivo. Il giocatore quest'anno sta giocando in prestito al Catanzaro dove si sta mettendo in mostra e dove rimarrà in prestito fino al termine della stagione. Quest'anno ha giocato 21 partite realizzando 6 gol e 1 assist.

A confermare la buona riuscita dell'operazione è l'esperto di mercato Fabrizio Romano che ha pubblicato la notizia sui propri canali social specificando anche i dettagli della trattativa: il Milan pagherà 8 milioni di euro all'Hellas Verona con 1,5 di bonus. Come detto il giocatore rimarrà in Calabria per questa seconda parte di stagione dove avrà modo di continuare a giocare.

11.30 | DISASI ASPETTA IL MILAN

Nel corso del consueto appuntamento con il suo video aggiornamento su YouTube, Fabrizio Romano ha così parlato della situazione legata ad un possibile arrivo al Milan di un difensore centrale:

"Teniamo che il Milan possa aggiungere un pezzo da qui alla fine del mercato, perché Allegri ha fatto sentire la sua voce nel voler anche inserire un difensore. Sui nomi. Su Gimenez dell'Atletio non ci risulta nulla di concreto. Il nome di Disasi è stato proposto innumerevoli volte. È una storia del 2025, poi di fine dicembre, giocatore offerto un po' in giro e può rappresentare un'opportunità. Vediamo se il Milan deciderà di andare fino in fondo, ma sa che Disasi è disponibile. Doveva andare al West Ham, c'era un accordo di massima tra le parti, mentre con il Chelsea si doveva discutere solo la formula del trasferimento, poi quando gli agenti hanno detto al ragazzo di questa possibilità Milan Disasi ha detto "Fermate tutto, aspettiamo. Vediamo se c'è la possibilità che il Milan mi prenda"".

11.00 | OGGI L'M-DAY: MIKE RINNOVA CON IL MILAN

Oggi dovrebbe essere il giorno del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Il portiere francese è pronto a legarsi al club rossonero fino al 2031 con un contratto da 5 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, diventando così il giocatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Mancano due giorni alla fine del mercato e il Milan, dopo l'acquisto di Niclas Fullkrug a inizio sessione, è rimasto pressoché in disparte senza imbarcarsi in altre trattative. Da via Aldo Rossi, però, i fuochi d'artificio se li stanno tenendo per il rush finale: i rossoneri continuano a lavorare sul profilo del centravanti Jean Philippe Mateta, classe 1997 del Crystal Palace. Per rimanere aggiornato su tutti gli aggiornamenti del calciomercato del Milan, segui il nostro live testuale!