Oggi è l'M-Day: Maignan rinnoverà con il Milan fino al 2031

Dopo mesi di trattative, dialoghi e rilanci, Mike Maignan è pronto a prolungare (a vita) il suo rapporto con il Milan fino al 30 giugno 2031. Il portiere francese, pilastro della squadra rossonera e protagonista della stagione, ha raggiunto un'intesa economica con il club: 5 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus, diventando così il calciatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao.

Protagonista tra i pali e nell'identità rossonera

Maignan ha dimostrato con i fatti di essere un elemento imprescindibile di questo Milan. Dal suo arrivo al Lille ha conquistato la fiducia di tifosi e società, contribuendo a successi e prestazioni solide con parate decisive. La sua conferma è stata accolta con soddisfazione, anche perché testimonia la fiducia della dirigenza nell'estremo difensore francese come leader dello spogliatoio.

Nel corso di questi mesi si era addirittura parlato di un possibile addio a parametro zero di Mike Maignan, ma alla fine il Milan, grazie anche all'ottimo lavoro di Massimiliano Allegri, è riuscito a convincere il portiere a restare, sottolineando il ruolo chiave che ricopre nell'economia rossonera.

Maignan meglio di Donnarumma?

Il confronto con portieri come Gianluigi Donnarumma e la trascendenza delle prestazione di Maignan è un tema spesso dibattuto tra tifosi e addetti ai lavori. L'ex rossonero, oggi al City, ha scritto pagine importanti nella storia recente del club, ma Maignan ha saputo non solo raccogliere la sua eredità, bensì farlo con continuità e carattere.

Con la firma prevista oggi e il nuovo ingaggio garantito, il Milan si assicura stabilità tra i pali per il futuro prossimo, ponendo delle basi più che solide anche per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri, che potrà contare su uno dei portieri più forti del mondo.