TOP NEWS del 30 gennaio - Mateta-Milan, domani si chiude! Tutti gli aggiornamenti sul mercato rossonero
Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, venerdì 30 gennaio 2026:

Mateta-Milan, domani la giornata decisiva. Ultimi dettagli da limare. Nkunku non apre all'addio. Rossoneri a caccia anche di un difensore

Mercato Milan, si cerca l'intesa col Bayern Monaco per il terzino Magnus Dalpiaz

UFFICIALE RedBird completa il rifinanziamento di AC Milan: saluta Elliott, entra Comvest

ESCLUSIVA MN Turci (DAZN): "Allegri ha portato rispetto e valori in spogliatoio. Leao? Dev'essere un giocatore libero"