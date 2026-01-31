MN - Turci (DAZN): "A oggi il Milan è l'unica vera contendente dell'Inter"
Dopo la trasferta contro la Roma all'Olimpico, terminata con il punteggio di 1-1, il Milan è chiamato a un altro impegno fuori casa non semplice: i rossoneri saranno ospiti del Bologna allo stadio Renato Dall'Ara martedì 3 febbraio alle ore 20.45, un super posticipo dettato dagli impegni europei della squadra allenata da mister Vincenzo Italiano. Sul momento attuale del club rossonero, è intervenuto il giornalista di DAZN Tommaso Turci ai microfoni di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Il prossimo step è lo scudetto?
"Difficile ancora, mancano tante partite. Sicuramente oggi è il Milan l'unico vero contendente per l'Inter, come recita la classifica infatti. Ovviamente tutto è basato anche sul percorso che farà l'Inter, che però ha la Champions e forse un calendario ostico. Dico però che il Milan sta lottando contro un avversario forte, l'Inter è migliore rispetto all'anno scorso..".
