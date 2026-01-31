Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: la posizione dell'Italia dopo la serata di coppe

Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: la posizione dell'Italia dopo la serata di coppeMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:30News
di Federico Calabrese

Ecco il primo verdetto dopo la chiusura della prima fase delle coppe europee: l'Inghilterra è già certa di avere nel 2026/27 almeno 5 squadre nel massimo torneo continentale. L'Italia per ora resta al quinto posto, perdendo ancora terreno.

RANKING UEFA, LA SITUAZIONE

1. Inghilterra (9 su 9) 20.958
2. Portogallo (4 su 5) 16.600

- - -

3. Germania (6 su 7) 16.214
4. Spagna (6 su 8) 15.531
5. Italia (6 su 7) 15.500
6. Francia (5 su 7) 13.750
7. Polonia (3 su 4) 13.625
8. Grecia (4 su 5) 12.100
9. Cipro (2 su 4) 11.906
10. Danimarca (1 su 4) 11.750 