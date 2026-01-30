Dalla Francia sicuri: Mateta può essere a Milano già in serata

vedi letture

Accelerata improvvisa e inaspettata del Milan per Jean Philippe Mateta. L'attaccante francese classe 1997, in forza al Crystal Palace con cui ha un contratto in scadenza fra un anno e mezzo, è da tempo inserito nella lista dei papabili obiettivi rossoneri che in questa chiusura della sessione invernale di calciomercato stanno cercando di concludere l'operazione. Come riportato da MilanNews.it, da via Aldo Rossi hanno trovato accordo con il club inglese e progettano la cessione di Nkunku per fare spazio nella rosa di Allegri.

Anche dalla Francia arrivano conferme, in particolare da L'Equipe che oggi, sulla propria versione online, conferma che il Milan è pronto ad acquistare Mateta per 35 milioni di euro e a mettere sul piatto un contratto da tre anni e mezzo. Secondo le indiscrezioni del quotidiano transalpino, il giocatore potrebbe essere a Milano già questa sera, il che renderebbe ancora il tutto più lampo. Sul giocatore si erano mossi anche altri club italiani, come pure dalla Premier, il Nottingham Forest su tutti.