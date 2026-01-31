Lazio, Romagnoli non convocato. Con il Genoa la prima di Daniel Maldini

Lazio, Romagnoli non convocato. Con il Genoa la prima di Daniel MaldiniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:10News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Alessio Romagnoli non fa parte dell'elenco dei calciatori della Lazio che stasera affronterà il Genoa allo stadio Olimpico. Il difensore, infatti, in settimana ha svolto un solo allenamento, motivo per il quale non ci sarà. Ma dietro la sua mancata convocazione c'e anche il mercato con, nonostante la chiusura della Lazio a una sua partenza, la corte serrata dell'Al Sadd che vorrebbe chiudere l'affare. C'è, invece, Daniel Maldini, alla prima convocazione in biancoceleste e in ballottaggio con Dia per una maglia da titolare in attacco. (ANSA).