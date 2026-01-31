Champions League, le date dei playoff: Inter in casa il 24 febbraio

di Antonello Gioia
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Questo il calendario delle partite dei playoff di Champions League con date e orari: Andata playoff: Galatasaray-Juventus, martedì 17 febbraio 2026, ore 18.45 Dortmund-Atalanta, martedì 17 febbraio 2026, ore 21 Bod›-Inter, mercoledì 18 febbraio 2026, ore 21 Ritorno playoff Inter-Bod›, martedì 24 febbraio 2026, ore 21 Atalanta-Dortmund, mercoledì 25 febbraio 2026, ore 18.45 Juventus-Galatasaray, mercoledì 25 febbraio 2026, ore 21 (ANSA).