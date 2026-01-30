MN - Turci (DAZN): "Ci sono degli step che il Milan può e deve fare"

Dopo la trasferta contro la Roma all'Olimpico, terminata con il punteggio di 1-1, il Milan è chiamato a un altro impegno fuori casa non semplice: i rossoneri saranno ospiti del Bologna allo stadio Renato Dall'Ara martedì 3 febbraio alle ore 20.45, un super posticipo dettato dagli impegni europei della squadra allenata da mister Vincenzo Italiano. Sul momento attuale del club rossonero, è intervenuto il giornalista di DAZN Tommaso Turci ai microfoni di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Allegri la vera svolta per questo club?

"Sì, ha dato una sterzata importante, di forte impatto. Max è stato bravo nel portare di nuovo quel senso di famiglia, di rispetto e ordine, tutti elementi che nelle passati stagioni erano mancati lo sappiamo. Dico però che questa squadra può crescere ancora, ci sono degli step che il Milan può e deve fare".