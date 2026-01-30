Nuovo San Siro, Milan e Inter chiedono il via libero ai lavori: possibile partenza a fine maggio

vedi letture

Milan e Inter hanno chiesto di poter avviare i primi lavori per il nuovo San Siro. Nella giornata odierna infatti, riporta la Gazzetta dello Sport, i due club milanesi hanno incontrato il Comune di Milano e chiesto di iniziare i lavori sul nuovo San Siro a fine maggio.

Nei piani, nel 2026-27 alcuni ingressi (7, 8, 9 e 10) saranno spostati e chiusi. I tifosi ospiti lasceranno i bus lontano e arriveranno allo stadio con navette. Un nuovo modo di raggiungere lo stadio, più moderno, più all’avanguardia. I prossimi mesi, se non ci saranno ovviamente inutili intoppi, saranno decisivi per la realizzazione del nuovo San Siro.