Mercato Milan, si cerca l'intesa col Bayern Monaco per il terzino Magnus Dalpiaz
MilanNews.it
Come appreso dal giornialista tedesco Florian Plettenberg, in queste ore il Milan starebbe spingendo per ingaggiare Magnus Dalpiaz, il terzino destro diciottenne del Bayern Monaco. Il club rossonero vorrebbe un prestito con opzione di riscatto, mentre il Bayern insisterebbe per avere una clausola di riacquisto. Nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.
🔴 Milan insiste pour signer Magnus Dalpiaz, latéral droit de 18 ans du Bayern— AC Milan - FR (@AC_MilanFR) January 30, 2026
Le club veut un prêt avec OA tandis que le Bayern insiste pour avoir une clause de rachat.
[@Plettigoal] pic.twitter.com/LLOlzp1oga
