Mercato Milan, si cerca l'intesa col Bayern Monaco per il terzino Magnus Dalpiaz

Mercato Milan, si cerca l'intesa col Bayern Monaco per il terzino Magnus DalpiazMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:13Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

Come appreso dal giornialista tedesco Florian Plettenberg, in queste ore il Milan starebbe spingendo per ingaggiare Magnus Dalpiaz, il terzino destro diciottenne del Bayern Monaco. Il club rossonero vorrebbe un prestito con opzione di riscatto, mentre il Bayern insisterebbe per avere una clausola di riacquisto. Nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.