MN - Mateta-Milan quasi fatta! Ultimi dettagli da limare col Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta-Milan, è quasi fatta! Il centravanti francese, come appreso dalla redazione di MilanNews.it è vicinissimo a vestire la maglia del Milan, già da gennaio. La trattativa è ormai agli ultimi dettagli, con Milan e Crystal Palace intenti già a chiudere l'operazione in questa serata.

Di Pietro Mazzara

NUMERI E CARATTERISTICHE

Alto 1.90, forte fisicamente e dall'ottimo senso del gol. n questa stagione Mateta ha giocato già 34 partite complessive e segnato 10 gol, di cui 8 in Premier League.