VIDEO MN - Agente di Maignan a Casa Milan per formalizzare il rinnovo del portiere

MAIGNAN IL MIGLIORE

Non che ci fossero molti dubbi, ma questo Mike Maignan è sempre più un gigante, assurdo. Anche nel pareggio di Roma, arrivato per l'ennesimo calcio di rigore subito dal Milan in questa stagione, il settimo in ventidue partite, un po' troppo. Il capitano del Milan sfodera così un'altra prestazione da top assoluto, tra parate, leadership e anche un'ammonizione assurda subita dall'arbitro Colombo. Semplicemente il miglior portiere del campionato, e non solo. Maignan è ovunque: nelle uscite alte, nella personale sfida vinta contro Malen (anche perchè l'olandese sbaglia tanto, senza impegnare per forza Mike) ma la vera forza di Magic Mike è nella testa, nella mentalità. Nel primo tempo tiene alto il livello di attenzione della difesa rossonera, in crisi e difficoltà viste le tante sortite offensive romane. Maignan è bravissimo soprattutto su Celik nel finale di primo tempo, deviando col braccio destro una conclusione ravvicinata e a colpo sicuro del terzino giallorosso. Un insieme di riflessi, instinti e talento. Nel calcio esiste il portiere? Deve parare? Sì, e Maignan lo fa splendidamente. Mike Maignan rinnoverà il suo contratto con il Milan, legandosi praticamente a vita al club rossonero, perché la nuova scadenza fa seriamente pensare che il francese possa appendere gli scarpini (e guanti) al chiodo da giocatore del Diavolo. Rinnovo fino al 2030, con opzione per la stagione successiva, a 5 milioni di euro a stagione più bonus. Sono questi i dettagli definiti dell'accordo tra Mike Maignan ed il Milan, che convincendo il proprio capitano a restare ha messo a segno il vero colpo di questo calciomercato invernale in Italia.