L'Al Quwa Al Jawiya su Sergio Ramos. La rivelazione del presidente del club: "Anche il Milan ha fatto un'offerta allo spagnolo"

A fine 2025 è scaduto il contratto di Sergio Ramos con i messicani del Monterrey. Il difensore spagnolo classe 1986 non vuole ancora ritirarsi e quindi è in attesa di offerte per proseguire la sua carriera da calciatore. L'ultimo club che ha fatto la sua proposta all'ex Real Madrid è l'Al Quwa Al Jawiya, squadra che milita nel massimo campionato dell'Iraq. Come riporta AS, il presidente della società irachena Maad Badai ha parlato ai media del paese mediorientale, rivelando che su Ramos c'è anche il Milan:

"L'offerta fatta alla stella spagnola Sergio Ramos è autentica e sincera al cento per cento È stata fatta dalla dirigenza del club e il suo agente l'ha accettata volentieri. Stiamo ancora aspettando la risposta del giocatore all'offerta di Al-Quwa Al-Jawiya, e abbiamo anche appreso che il Milan è entrato in gioco e ha offerto al difensore spagnolo uno stipendio di cinque milioni di dollari. Pertanto, stiamo continuando le trattative e aspettiamo la risposta ufficiale del giocatore".