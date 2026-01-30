MN - Milan, per ora Nkunku non apre all'addio. Ma non preclude l'arrivo immediato di Mateta

di Enrico Ferrazzi

Non mancano le pretendenti per Christopher Nkunku che il Milan vorrebbe cedere in questi ultimi giorni di mercato per fare spazio a Jean-Philippe Mateta: Fenerbahçe, Roma e Atletico Madrid hanno messo gli occhi sull'attaccante rossonero, che però per ora non apre alla sua partenza. La novità degli ultimi minuti è che l'eventuale permanenza dell'ex Chelsea potrebbe non precludere l'arrivo di Mateta, centravanti del Crystal Palace che il Diavolo ha bloccato per l'estate e che sta provando a portare già ora a Milanello. 

