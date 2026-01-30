Glasner conferma: Mateta non convocato per la gara di domani contro il Forest

La situazione legata a Jean-Philippe Mateta continua a scaldarsi. Il Milan è sulle tracce del centravanti francese e ha fiducia di poterlo portare alla corte di mister Massimiliano Allegri già entro la fine del mercato invernale, dopo aver trovato l'accordo con il club inglese per l'estate prossima. L'intesa, però, è stata raggiunta già anche con il giocatore e si sta cercando di accelerare i tempi per averlo subito a disposizione. Da via Aldo Rossi sono pronti a versare circa 35 milioni di euro.